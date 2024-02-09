В российском регионе чиновницам дали в руки автоматы с одной целью

В ХМАО чиновников отправили на стрельбы для повышения сплоченности

В Ханты-Мансийском автономном округе чиновникам, в том числе женщинам, выдали автоматы. О том, с какой целью женщинам вручили оружие, рассказывает издание «Подъем» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как инструктор рассказывает служащим, как вести огонь из положения лежа.

В департаменте государственной гражданской службы региона изданию пояснили, что подобные занятия они организовывают регулярно. Целью подобной практики там назвали повышение сплоченности коллективов и «формирование командного духа».

Ранее в Белгороде чиновников обязали пройти курсы оказания первой помощи. Глава приграничного с Украиной региона Вячеслав Гладков заявил, что в будущем подобные занятия будут проводиться и с сотрудниками коммерческих организаций.