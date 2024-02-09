В США предрекли Украине распад или смену власти

AT: Байдену придется столкнуться с распадом Украины или сменой власти в ней

Украину может ждать либо распад, либо смена власти. Об этом заявил в своей статье для издания Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

«[Президенту США Джо] Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она побеждена Россией, либо, возможно, со сменой правительства, дружественного Москве», — говорится в статье.

Брайен объяснил, что в последнее время на Украине нарастают противоречия. Это связано как со сменой главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и с проблемами на фронте. Кроме того, объектом споров стал принятый Верховный Радой новый закон о мобилизации.

Автор материала также усомнился в том, что в США отправят дополнительную военную помощь Украине. Он предположил, что Конгресс будет откладывать это до тех пор, пока в стране существуют противоречия.

8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что на новое назначение украинские военнослужащие отреагировали негативно.