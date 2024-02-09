В США заявили о доминировании Путина в беседе с Карлсоном

NPR: президент России Путин доминировал в беседе с Карлсоном

Президент России Владимир Путин доминировал в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном. Так их беседу оценило Национальное общественное радио США (NPR).

Радиостанция также отметила «пространные дискурсивные отступления» российского лидера и предположила, что Путин хорошо изучил своего собеседника. На это, в том числе, указывает то, как президент «в отдельные моменты пытался «подколоть Карлсона вопросами» про изучение журналистом истории или его безуспешные попытки подать документы на работу в ЦРУ.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России.