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11:46, 9 февраля 2024Ценности

Виктория Боня показала фигуру в купальнике

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенных нарядах для рекламы собственного бренда косметики Bonya Beauty. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость позировала, лежа у бассейна в слитном желтом купальнике с металлической фурнитурой. При этом одежда обнажала большую часть ее туловища и груди, а также бедра. В то же время звезда дополнила образ солнцезащитными очками.

Кроме того, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» прошлась перед камерой в блестящем коричневом топе от бикини с треугольными чашками и мини-юбке.

Ранее в феврале Виктория Боня упала на видео и была высмеяна в сети. Так, она прошла в обуви на шпильках по лестнице с бокалом в руках, и разбила его, оступившись.

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      Карина Черных
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