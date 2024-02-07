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18:46, 7 февраля 2024Ценности

Боня упала на лестнице с бокалом в руках и была высмеяна в сети

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня упала на видео и была высмеяна в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость прошла в обуви на шпильках по лестнице с бокалом в руках. Звезда оступилась, разбив бокал. Инфлюэнсерша была одета в ярко-красные штаны и белую майку на широких бретелях. «На счастье!» — подписала она публикацию.

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Подписчики в комментариях под постом раскритиковали Боню. «Ребят, давайте все дружно отпишемся от нее?», «Актриса погорелого театра», «Жалкая пародия», «Ну вроде нормальная была», «Что с ней случилось? Была нормальная», — возмутились они.

Ранее в феврале Виктория Боня показала внешность без наращенных волос. На размещенных кадрах телеведущая предстала в отельном номере в укороченном черном топе и бежевых спортивных брюках, демонстрируя оголенный живот.

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      Екатерина Ештокина
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