Британский скульптор создал золотого дракона меньше головки спички

Скульптор Уиллард Уиган создал золотого дракона меньше головки спички

Микроскульптор из Великобритании создал крошечного золотого дракона размером меньше головки спички в честь китайского Нового года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

66-летний Уиллард Уиган из Бирмингема потратил четыре месяца, чтобы вручную изготовить миниатюрного красноглазого дракона из цельного куска золота. Микроскульптор признается, что его последнее творение — самое сложное, что он когда-либо делал, и говорит, что не намерен создавать подобное, так как работа над драконом была «кошмарной».

Процесс создания крошечной скульптуры был настолько трудоемким, что Уиган сделал несколько ошибок. Из-за этого ему приходилось работать между ударами сердца и контролировать свое дыхание, чтобы не дать себе испортить работу. «Создавать этого дракона не доставило никакого удовольствия», — признается микроскульптор.

Уиган, получивший в 2007 году орден Британской империи за заслуги перед искусством, занимается созданием микроскопических скульптур с пятилетнего возраста. Он начинал строить домики для муравьев.