В Венгрии осудили нежелание Запада говорить с Россией
Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан осудил нежелание Запада вести диалог с Россией. Об этом он заявил в интервью Exxpress.
По его мнению, необходимо поговорить с россиянами, однако власти западных стран отказываются это делать. Нежелание говорить с Москвой венгерский политик назвал ошибкой. «Мы должны сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии», — отметил Орбан.
Советник главы кабмина Венгрии указал на необходимость заключения долгосрочного соглашения между США, Европой и Россией. При этом документ также должен затронуть Украину, отметил он. Орбан подчеркнул, что это в интересах Европы, поскольку конфликт на Украине делает ее слабее.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине лишь при диалоге с Россией.