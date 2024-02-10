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21:29, 10 февраля 2024Мир

В Венгрии осудили нежелание Запада говорить с Россией

Советник премьера Венгрии Орбан назвал нежелание Запада говорить с РФ ошибкой

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан осудил нежелание Запада вести диалог с Россией. Об этом он заявил в интервью Exxpress.

По его мнению, необходимо поговорить с россиянами, однако власти западных стран отказываются это делать. Нежелание говорить с Москвой венгерский политик назвал ошибкой. «Мы должны сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии», — отметил Орбан.

Советник главы кабмина Венгрии указал на необходимость заключения долгосрочного соглашения между США, Европой и Россией. При этом документ также должен затронуть Украину, отметил он. Орбан подчеркнул, что это в интересах Европы, поскольку конфликт на Украине делает ее слабее.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине лишь при диалоге с Россией.

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      Марина Совина
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