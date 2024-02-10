«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие». Маск согласился с мнением Путина об ошибке США

Маск согласился с мнением Путина об ошибочном использовании доллара как оружия

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением президента Росси Владимира Путина о том, что использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы является грубой ошибкой.

Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг Илон Маск американский бизнесмен

Путин назвал грубейшей ошибкой использование доллара для внешнеполитической борьбы

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США является использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы.

Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы Владимир Путин президент России

Таким образом глава государства ответил на вопрос Карлсона о том, исчезнет ли доллар как резервная валюта. Он также отметил, что инфляция в США минимальная, около 3,4 процента, но доллары печатаются бесконечно. Из-за значительной эмиссии внешний долг страны достиг 33 триллионов.

Тем не менее это главное оружие сохранения могущества США в мире. Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что даже среди американских союзников запасы в долларах в настоящее время сокращаются, поскольку другие страны в ситуации, когда США замораживают счета и ограничивают расчеты, ищут возможность себя обезопасить.

Об использовании доллара как оружия также говорил Лавров

31 января на встрече шерп БРИКС глава МИД России Сергей Лавров также говорил о том, что доллар является оружием для решения политических задач.

Доллар является, уже очевидно теперь для всех, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач Сергей Лавров глава МИД России

До этого министр иностранных дел заявлял, что американская валюта также является средством для смены режимов и для вмешательства во внутренние дела других государств.

Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов и инструментом вмешательства во внутренние дела, смены режимов Сергей Лавров глава МИД России

В сентябре Лавров отмечал, что Россия не пытается «угробить» доллар, это делают сами США, перестав обеспечивать его роль в мире.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала мнение, что дедолларизация стала реальностью, так как доллар является проблемной валютой.