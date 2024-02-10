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22:11, 10 февраля 2024Мир

На Западе обеспокоились доминированием России в атомной сфере

Le Figaro: Запад боится, что РФ может прекратить поставки топлива для реакторов

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Соединенных Штатов обеспокоены риском того, что Россия может прекратить поставки топлива для реакторов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Как отмечет издание, Россия сохраняет доминирующую позицию на рынке обогащенного урана. Уточняется, что Россия поставляет до 20 процентов урана в США. Более того, половина всех мировых мощностей по обогащению урана находится в РФ.

Вместе с тем Запад обеспокоен, что поставки топлива могут прекратиться в любой момент. В связи с этим западные страны начали активно инвестировать в собственные компании.

В ноябре 2023 года Россия вернула себе статус главного экспортера урана в США. Выяснилось, что по итогам 11 месяцев 2023 года США купили у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму — 96 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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