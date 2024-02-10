Новые автомобили Lada затопило на складе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону десятки новых автомобилей Lada затопило водой

В Ростове-на-Дону десятки новых автомобилей Lada оказались залиты водой. Затопленные машины располагались на складской площадке автосалона «Карлссон», который уже не работает, сообщает издание «Южный автомобиль».

Площадка с затопленными автомобилями находилась в районе Темерницкого моста, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Некоторые машины оказались затоплены по двери, однако другим автомобилям вода могла попасть в салон.

Сообщается, что автомобили стояли в воде несколько дней, прежде чем владельцы дилерского центра решили вывезти их с площадки с помощью эвакуатора. Сумма ущерба может достигать нескольких миллионов рублей.

Стоимость самого дешевого автомобиля Lada Granta начинается от 699 900 рублей. Цена Lada Vesta начинается от 1 239 900 рублей. Как отмечает издание, вывезенные автомобили могут просушить и продать ничего не подозревающим клиентам.