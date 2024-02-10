Обнаружена причина распространения устойчивого к лечению туберкулеза

The Lancet Regional Health: резистентный туберкулез распространяется в тюрьмах

Ученые Университета Цинциннати в США обнаружили, что пребывание в тюрьме или тюремное заключение в прошлом может быть причиной высокого уровня заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Regional Health — Americas.

В период с 2017 по 2019 год специалисты изучили 171 штамм туберкулеза, полученных в городе Кальяо (Перу). Все эти штаммы поступили от пациентов с диагнозом МЛУ-ТБ, в том числе лиц, находившихся в тюрьме. Исследователи выяснили, что уровень распространенности резистентного туберкулеза в этом районе очень высок. Одним из основных факторов, связанных с передачей МЛУ-ТБ, является либо нахождение в тюрьме в настоящее время или в прошлом.

МЛУ-ТБ — это туберкулез, вызываемый штаммом бактерий, устойчивым к изониазиду и рифампицину, двум основным антибиотикам первой линии лечения туберкулеза. Было показано, что хотя симптомы могут не проявиться у заключенного, туберкулез может распространяться внутри и за пределами тюрем, когда человек возвращается в общество.

Выводы ученых также противоречат традиционному мнению, что эпидемия МЛУ-ТБ в первую очередь была вызвана тем, что пациенты не принимали лекарства по назначению. Большинство случаев, включенных в исследование, возникли в результате первичной передачи штаммов резистентного туберкулеза.

В настоящее время исследователи изучают, какие меры по контролю и ликвидации туберкулеза являются наиболее эффективными.