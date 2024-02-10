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12:21, 10 февраля 2024Россия

В России захотели изменить правила охоты

В Приморском крае предложили запретить охоту с тепловизорами и собаками

Фото: Hubert Przychodniak / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Приморского края предложили внести изменения в правила охоты, чтобы запретить использовать собак и тепловизоры. Об этом сообщает KP.RU.

С предложением пересмотреть правила охоты депутаты обратятся в федеральное Министерство природных ресурсов. Однако сначала детали проекта будут проанализированы вместе с охотпользователями, экспертами, а также природоохранными организациями.

По словам Сергея Арамилева, генерального директора центра «Амурский тигр», такие изменения обоснованы тем, что такие устройства, как тепловизоры, существенно облегчают работу браконьерам и приводят к истощению животных ресурсов. Кроме того, в ночное время службам контроля и надзора достаточно сложно выявлять таких людей. Зафиксированы случаи, когда браконьеры вместо животных подстреливали людей.

Алексей Суровый, начальник управления охотнадзора Приморья, объясняет необходимость изменений тем, что есть моменты, которые просто-напросто еще не урегулированы. Хотя существуют ограничения на использование световых приборов в ночное время, тепловизоры в них не предусмотрены. Также нужно ввести ограничения на использование оружия большого калибра либо предусмотреть возможность уменьшения сроков охоты.

Как утверждают специалисты, если инициатива будет принята, то в ходе заседаний парламента Приморского края, Государственной Думы, отраслевых министерств будут сформулированы новые правила об охоте, учитывающие предпочтения всех слоев населения.

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      Александр Еникеев
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