Делегация агротехников из КНДР отправилась в Россию

ЦТАК: агротехническая делегация КНДР отправилась в Россию

Агротехническая делегация КНДР отправилась из Пхеньяна в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию специалистов в сфере сельского хозяйства возглавил президент Академии сельскохозяйственных наук Ким Гван Ук. Уточняется, что агротехники вылетели в пятницу, 9 февраля.

В сентябре 2023 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с председателем комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александром Козловым провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. «У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях», — отметил он.