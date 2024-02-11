Глава Евросовета призвал инвестировать ЕС в оборону из-за слов Трампа о НАТО

Глава Евросовета Мишель: ЕС должен больше инвестировать в оборону

Европейский союз (ЕС) должен больше инвестировать в свою оборону после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о нежелании защищать страны НАТО. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в социальной сети X.

«Трансатлантический альянс на протяжении 75 лет поддерживал безопасность и благополучие американцев, канадцев и европейцев. Безответственные заявления о безопасности НАТО и пятой статье [Североатлантического договора] отвечают только интересам [президента России Владимира] Путина», — рассказал политик.

Мишель подчеркнул, что слова Трампа подтверждают необходимость развивать стратегическую автономию ЕС во внешней политике и активнее инвестировать в оборону.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательстве в рамках блока. Таким образом, он раскритиковал нежелание некоторых европейских стран повышать траты на оборону.