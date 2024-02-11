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13:14, 11 февраля 2024Россия

Из-за массового отравления посетителей российского кафе возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело из-за отравления 22 человек в кафе в Дальнереченске

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

После массового отравления едой посетителей кафе в городе Дальнереченске Приморского края, в результате которого 22 человека попали в больницу, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, причиной госпитализации клиентов кафе стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции и оказание услуг в сфере быстрого питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю заявили, что кафе закрыли до выяснения обстоятельств, сообщает РИА Новости. Специалисты ведомства взяли необходимые пробы и проводят проверку. Отмечалось, что причина отравления, предварительно, станет известна в понедельник, 12 февраля.

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      Игорь Дмитров
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