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12:17, 11 февраля 2024Путешествия

Украинские и российские туристы спасли китайцев после кораблекрушения в Таиланде

Shot: туристы спасли китайцев после кораблекрушения в Таиланде и попали на видео

В Таиланде украинские и российские туристы спасли китайцев, потерпевших кораблекрушение во время экскурсии в море. Произошедшее попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что деревянная лодка путешественников из Поднебесной затонула около 10 часов утра по местному времени в воскресенье, 11 февраля. Они плыли в сторону острова Хонг в провинции Краби. Включая тайского капитана, на борту находились восемь человек. Они провели в воде в спасательных жилетах около 15 минут.

В это время рядом проплывала более крупная экскурсионная лодка с туристами из России и Украины, а также с несколькими европейцами. Они держали путь к заливу Пханг-Нга, когда гид заметил в воде кричащих о помощи китайцев. На записи видно, как им бросают спасательный круг. Выбившуюся из сил компанию доставили на берег, никто из них не пострадал.

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      Зарина Дзагоева
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