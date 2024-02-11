Украинские и российские туристы спасли китайцев после кораблекрушения в Таиланде

Shot: туристы спасли китайцев после кораблекрушения в Таиланде и попали на видео

В Таиланде украинские и российские туристы спасли китайцев, потерпевших кораблекрушение во время экскурсии в море. Произошедшее попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что деревянная лодка путешественников из Поднебесной затонула около 10 часов утра по местному времени в воскресенье, 11 февраля. Они плыли в сторону острова Хонг в провинции Краби. Включая тайского капитана, на борту находились восемь человек. Они провели в воде в спасательных жилетах около 15 минут.

В это время рядом проплывала более крупная экскурсионная лодка с туристами из России и Украины, а также с несколькими европейцами. Они держали путь к заливу Пханг-Нга, когда гид заметил в воде кричащих о помощи китайцев. На записи видно, как им бросают спасательный круг. Выбившуюся из сил компанию доставили на берег, никто из них не пострадал.