В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Вашингтоне

Welt: в Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца сравнивают с собакой Байдена

В Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца за глаза сравнивают с собакой президента США Джо Байдена. Об оскорбительном отношении к главе правительства Германии в американском Госдепартаменте узнало немецкое издание Welt.

«Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг», — говорится в статье.

Фраза отсылает к поговорке, придуманной бывшим американским президентом Гарри Трумэном: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». При этом у Байдена уже есть две немецкие овчарки, указывается в материале.

«Шольц любит прятаться за Байденом. Мы видели это, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия», — приводит издание слова директора европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питера Рафа, который также отметил, что Шольц мало что делает для развития европейской независимости в политике безопасности.

Ранее Шольц отправился в Вашингтон, где встретился с членами сената и президентом США Джо Байденом. В ходе визита он заявил, что положение Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией очень усложнится в случае, если Киев будет продолжать борьбу без помощи США.