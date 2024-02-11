В Киеве назвали ситуацию на фронте «очень сложной»

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта «очень сложной»

Киев назвал ситуацию на линии фронта «очень сложной» для Украины. Заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова было сделано в ходе интервью агентству Lusa, фрагменты из которого процитировал португальский канал RTP.

«Ситуация на линии фронта очень сложная, — констатировал Данилов, следом посетовавший на невысокий моральный дух служащих Вооруженных сил Украины. — Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение».

Данилов отдельно подчеркнул, что Украине нужны значительно большие по своим объемам поставки оружия и боеприпасов от западных государств. В противном случае, по его словам, ситуация станет еще сложнее.

О сложной для Украины ситуации на фронте также рассказал и журналист Bild Пауль Ронцхаймер. Он заявил, что сейчас тяжелейший кризис для Киева с начала конфликта в 2022 году. По его словам, украинские военные, с которыми он имел дело, жалуются на нехватку вооружений и боеприпасов.

