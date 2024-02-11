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16:24, 11 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве назвали ситуацию на фронте «очень сложной»

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта «очень сложной»

Фото: Reuters

Киев назвал ситуацию на линии фронта «очень сложной» для Украины. Заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова было сделано в ходе интервью агентству Lusa, фрагменты из которого процитировал португальский канал RTP.

«Ситуация на линии фронта очень сложная, — констатировал Данилов, следом посетовавший на невысокий моральный дух служащих Вооруженных сил Украины. — Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение».

Данилов отдельно подчеркнул, что Украине нужны значительно большие по своим объемам поставки оружия и боеприпасов от западных государств. В противном случае, по его словам, ситуация станет еще сложнее.

О сложной для Украины ситуации на фронте также рассказал и журналист Bild Пауль Ронцхаймер. Он заявил, что сейчас тяжелейший кризис для Киева с начала конфликта в 2022 году. По его словам, украинские военные, с которыми он имел дело, жалуются на нехватку вооружений и боеприпасов.

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      Олег Давыдов
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