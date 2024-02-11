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06:19, 11 февраля 2024Мир

В США резко ответили Клинтон после слов об интервью Карлсона с Путиным

Экс-разведчик Риттер: Карлсон оказался лучшим дипломатом, чем Хиллари Клинтон

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Критика со стороны бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес журналиста Такера Карлсона неуместна, поскольку он оказался лучшим дипломатом, чем она. С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер отметил, что журналист продемонстрировал навыки дипломатии, выслушав позицию российского лидера Владимира Путина. «Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем и у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения», — подчеркнул он.

По его словам, Карлсон сделал то, что не получилось ни у действующего госсекретаря Энтони Блинкена, ни президента страны Джо Байдена, ни у самой Клинтон. Несмотря на это, напомнил Риттер, Клинтон оскорбительно высказалась о журналисте, назвав его полезным идиотом. «Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного», — прокомментировал ее слова экс-разведчик.

Ранее Клинтон заявила, что Такер Карлсон «тот, кого называют полезным идиотом». Она добавила, что не увидится, если он получит высокую должность в российских СМИ после публикации интервью с Путиным.

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      Марина Совина
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