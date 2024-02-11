Риттер: российские военные уничтожают операторов дронов ВСУ, срывая их атаки

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил, что российские военные срывают атаки украинских беспилотников на передовой, уничтожая операторов дронов.

Риттер назвал работу оператором дронов самой опасной на Украине на сегодняшний день. По его словам, по всей линии соприкосновения происходит развал единства ВСУ, которое поддерживало жизнеспособность украинской армии на поле боя. Он добавил, что Киеву не хватает артиллерийских боеприпасов.

По словам военного, без огневой поддержки ВСУ «очень уязвимы перед российскими артиллерийскими обстрелами и ударами дронов».

Ранее Риттер рассказал о жестком ответе России на планы США разместить на Украине ракетные вооружения. Эксперт отметил, что Вашингтон поставил в Румынии и Польше системы Aegis, аргументируя это тем, что они предназначены только для противоракетной обороны. Однако, как подчеркнул отставной офицер, эти вооружения можно переоборудовать в ударные для поражения наземных целей.