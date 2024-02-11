Власти Дании захотели регистрировать всех взрослых как доноров органов

Правительство Дании предложило регистрировать всех взрослых как доноров органов

Правительство Дании предложило поменять правила проведения трансплантации органов и впредь автоматически регистрировать всех взрослых в качестве доноров, только если человек не заявит официальный отказ. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Danmarks Radio.

В настоящее время в стране действует регламент, согласно которому человек сам должен заявлять о готовности стать донором после смерти.

«Для многих определиться со своим отношением оказывается непростым делом. Поэтому мы полагаем, что изменение положения таким образом, что человек изначально будет находиться в регистре, заставит больше людей занять активную позицию», — прокомментировал инициативу правительства министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

При этом, среди датского истеблишмента нет единого мнения насчет возможного нововведения. Лидеры всех трех партий, чьи представители входят в состав правительства, заявили о безусловной поддержке инициативы. Однако совет по этике, который еще в январе 2023 года подготовил рекомендации по донорству органов, однозначно отверг его.

В 2022 году сообщалось, что управляющий директор Тайского центра донорства органов Красного Креста Сопхон Мектон призвал жителей не продавать почки ради покупки iPhone 14. Представитель организации осудил фотографию, на которой люди имитируют продажу органа в обмен на новую модель гаджета компании Apple.