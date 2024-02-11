Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 11 февраля 2024Мир

Власти Дании захотели регистрировать всех взрослых как доноров органов

Правительство Дании предложило регистрировать всех взрослых как доноров органов

Фото: Unsplash

Правительство Дании предложило поменять правила проведения трансплантации органов и впредь автоматически регистрировать всех взрослых в качестве доноров, только если человек не заявит официальный отказ. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Danmarks Radio.

В настоящее время в стране действует регламент, согласно которому человек сам должен заявлять о готовности стать донором после смерти.

«Для многих определиться со своим отношением оказывается непростым делом. Поэтому мы полагаем, что изменение положения таким образом, что человек изначально будет находиться в регистре, заставит больше людей занять активную позицию», — прокомментировал инициативу правительства министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

При этом, среди датского истеблишмента нет единого мнения насчет возможного нововведения. Лидеры всех трех партий, чьи представители входят в состав правительства, заявили о безусловной поддержке инициативы. Однако совет по этике, который еще в январе 2023 года подготовил рекомендации по донорству органов, однозначно отверг его.

В 2022 году сообщалось, что управляющий директор Тайского центра донорства органов Красного Креста Сопхон Мектон призвал жителей не продавать почки ради покупки iPhone 14. Представитель организации осудил фотографию, на которой люди имитируют продажу органа в обмен на новую модель гаджета компании Apple.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

      На Украине сбили беспилотник более чем с 22 килограммами наркотика

      Пассажир с галлюцинациями открыл дверь самолета при взлете и был задержан

      Власти Дании захотели регистрировать всех взрослых как доноров органов

      На украинско-польской границе скопилось около 1500 фур

      Боец сравнил первую победу в UFC и секс

      В Кремле прокомментировали одну деталь в интервью Путина Карлсону

      Стас Михайлов лишился продюсерского центра

      Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

      Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше