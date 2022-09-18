Тайцев призвали не продавать почки ради покупки нового iPhone 14

Представитель Красного Креста призвал тайцев не продавать почки ради покупки iPhone 14

Управляющий директор Тайского центра донорства органов Красного Креста Сопхон Мектон призвал жителей не продавать почки ради покупки iPhone 14. Об этом сообщает портал NextShark.

Представитель организации осудил фотографию, на которой люди имитируют продажу органа в обмен на новую модель гаджета компании Apple. «Торговля органами запрещена. Это запрещено. Неуместно предлагать продавать органы, особенно для получения денег на покупку iPhone. Это морально неправильно и неэтично», — высказался он.

Указанное в соцсетях фото является мемом, сделанным во вьетнамской клинике красоты в Лаосе. На снимке изображены три человека с перевязанными животами, держащие в руках iPhone 14 Pro. Подразумевается, что каждый герой кадра лишился почки, чтобы получить смартфон. Вьетнамские юзеры посчитали снимок шуточным, но в то же время тайские пользователи сети восприняли фото всерьез.

Apple обновила флагманскую линейку своих смартфонов 7 сентября. В серию устройств вошли iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будут завозить в Россию по параллельному импорту. «Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — отметил Мантуров в разговоре с российской прессой.