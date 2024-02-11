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21:13, 11 февраля 2024Мир

Во Франции заявили о панике в НАТО после интервью Путина Карлсону

Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону вызвало истерику в НАТО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в НАТО. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв! Невероятные последствия интервью Путина!» — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что спустя три дня и почти 200 миллионов просмотров на Западе все еще не оправились от беседы телеведущего с Путиным.

Видеозапись интервью президента России Такеру Карлсону появилась на сайте журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. В своем видеообращении после интервью американский телеведущий заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, общаясь с американским журналистом, Путин делает послание международной аудитории. Однако, по словам представителя Кремля, слышать это послание хотят не все.

Во время общения с Карлсоном президент РФ подробно осветил некоторые моменты украинской истории. Также он передал репортеру копии некоторых исторических документов.

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      Марина Совина
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