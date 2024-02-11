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13:58, 11 февраля 2024Россия

Песков констатировал достижение главной цели интервью Путина Карлсону

Песков: Путина услышали и увидели, главная задача интервью Карлсону достигнута

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал достижение главной цели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео доступно в Telegram.

Песков указал, что первые показатели просмотров интервью значительно превышают рейтинги самых популярных вещателей мира. «Таким образом главная задача — чтобы Путина услышали и увидели, — мне кажется, вполне успешно достигнута», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что, общаясь с американским журналистом, Путин делает послание международной аудитории. По словам Пескова, слышать это послание хотят не все. «Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев. Но на этот раз это все равно происходит», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал упреки в адрес Карлсона из-за отсутствия в интервью слишком острых вопросов. Он заявил, что, если бы журналист допускал чересчур острые формулировки, за этим последовали бы острые отповеди.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля.

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      Маргарита Щигарева
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