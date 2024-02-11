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13:22, 11 февраля 2024Россия

В Кремле прокомментировали одну делать в интервью Путина Карлсону

Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Путину острых вопросов

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Западу повезло, что американский журналист Такер Карлсон не задавал острых вопросов президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля.

По словам Пескова, в некоторых откликах на интервью Карлсона упрекали в том, что он не задавал острых вопросов президенту России. Представитель Кремля отметил, что журналист вел беседу «весьма корректно». «Если бы [в интервью] были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться», — заключил Песков.

Во время общения с Карлсоном Путин подробно осветил некоторые моменты украинской истории. Также он передал репортеру копии некоторых исторических документов. Песков пояснил, что президент удаляет этому большое внимание и предпочитает работать с первоисточниками.

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      Алан Босиков
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