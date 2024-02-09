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12:53, 9 февраля 2024Россия

В Кремле рассказали о подходе Путина к изучению исторических документов

Песков: Путин досконально изучает исторические документы в первоисточнике

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание изучению исторических документов, которые он читает в первоисточнике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

В ночь на 9 февраля было опубликовано интервью, которое Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем президент рассказывает об истории Украины. Также российский лидер передал Карлсону копии некоторых документов.

По словам Пескова, Путин досконально изучает документы, хранящиеся в российских архивах. В том числе президент уделяет внимание и тем документам, которые были вывезены в страну из Германии, ответил Песков на вопрос о том, какие материалы изучал Путин об отношениях Польши с Третьим Рейхом.

Песков заявил, что за последние несколько дней Кремль получил десятки запросов о проведении интервью с президентом России, в том числе из США и Европы. По его словам, запросы приходили из крупнейших мировых СМИ.

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      Алан Босиков
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