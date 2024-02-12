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00:11, 12 февраля 2024Россия

12 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Несколько важных праздников, объединяющих страны, отмечают сегодня, 12 февраля. Ученые собираются на конференции в честь Дня науки и гуманизма, а во всем мире вспоминают детей, которые были вынуждены пойти на войну. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники и традиции существуют в этот день.

Праздники в мире 12 февраля

Международный день науки и гуманизма (День Дарвина)

В день рождения ученого Чарльза Дарвина, появившегося на свет в 1809 году, его коллеги со всего света празднуют День науки и гуманизма. Это событие призвано напомнить не только о теории естественного отбора, автором которой был Дарвин, но и обо всех ученых, занимающихся популяризацией науки.

В этот день специалисты во всем мире, в том числе и в России, собираются на семинары и слеты, организуют выставки, конференции. К видным деятелям наук в этот праздник присоединяются и студенты, они устраивают в вузах встречи и капустники.

День Красной Руки

День Красной Руки имеет и второе название — Международный день детей-солдат. Праздник посвящен несовершеннолетним, которых судьба или власти вынудили взять в руки оружие. День Красной Руки призван напомнить о недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах и поддержать ребят, которые из-за войн лишены нормального детства.

Детей до сих пор часто привлекают в качестве солдат во многих странах, например, на Филиппинах, в Колумбии, в Уганде, в Мьянме и в Демократической Республике Конго.

Впервые День Красной Руки отметили в 2009 году. Тогда в действие вступил дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 2000-м. Документ коснулся участия детей в войнах. Его подписали более 170 стран, выступив тем самым против использования несовершеннолетних как солдат.

Фото: Jason Reed / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 12 февраля

  • Всемирный день брачных агентств
  • День репродуктивного здоровья
  • Международный день борьбы с эпилепсией
  • День безумного желудка

Какой церковный праздник сегодня

Трехсвятие (Собор трех святителей)

Православные верующие 12 февраля почитают память великих святителей — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. В XI веке священники Константинополя поспорили, кто из этих Вселенских учителей главнее. Тогда, согласно преданию, все три святителя явились во сне митрополиту Евхаитскому Иоанну и повелели установить день их память в одну дату — как символ того, что они равны перед богом.

Еще этот праздник называют Днем семейной святости. 12 февраля принято молиться всем трем святым, чтобы они даровали мир семье и помогали воспитывать детей.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 февраля

  • Память блаженной Пелагеи Дивеевской
  • Память священномученика Ипполита, епископа Остинского

Приметы 12 февраля

На Руси в этот день молодые девушки вешали на ветки разноцветные ленты, произнося имя суженого — они верили, что так можно привлечь в жизнь любовь.

Кроме того, 12 февраля было принято внимательно следить за птицами. Если прилетело много грачей, значит год будет неурожайным.

Кто родился 12 февраля

Авраам Линкольн

16-й президент и национальный герой США Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 года в штате Кентукки в бедной фермерской семье. Несмотря на тяжелое детство, ему удалось сделать блестящую карьеру в политике и стать одним из основателей Республиканской партии.

Главный итог президентства Линкольна — в стране после кровопролитной Гражданской войны было отменено рабство. Сегодня портрет 16-го президента изображен на пятидолларовой купюре.

Анна Павлова

Одна из величайших балерин минувшего века родилась 12 февраля 1881 года в Санкт-Петербурге в бедной семье. Ее мать была прачкой, а отец — простым солдатом. Талант и упорство позволили Павловой стать прима-балериной Мариинского театра. Она посвятила всю жизнь балету и умерла на гастролях. По легенде, последними ее словами было: «Приготовьте мой костюм лебедя».

Кто еще родился 12 февраля

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      Екатерина Керсипова
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