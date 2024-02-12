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13:11, 12 февраля 2024Силовые структуры

Адвокат раскрыл роль Собчак в деле о вымогательстве у Чемезова

Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у Чемезова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ксения Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) Дмитрия Малютова.

Он рассказал, что Собчак не была ни свидетелем, ни очевидцем. В суд для допроса ее также не вызывали.

В Москве суд приговорил Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева к семи годам лишения свободы. Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора Собчак — осудили на 7,5 года заключения. По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале.

17 ноября 2023 года журналистка принесла извинения главе «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Кузьмин и Бигаев тоже искренне сожалеют о содеянном.

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      Екатерина Кашурникова
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