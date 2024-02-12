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16:25, 12 февраля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал о возмущении военных отставкой Залужного

Генерал ВСУ Кривонос: армию возмутило решение отправить Залужного в отставку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вызвало возмущения в рядах украинской армии. Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Офицеру задали вопрос о реакции солдат на перестановки в командовании. «Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного», — ответил Кривонос.

Он объяснил отставку Залужного политическими мотивами и отметил, что боевые качества ВСУ из-за нового главкома не улучшатся.

Ранее о негативной реакции украинской армии на перемены в командовании рассказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. По словам офицера, подобные кадровые перестановки понижают уверенность командиров в своем начальстве.

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      Глеб Палехов
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