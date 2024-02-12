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00:12, 13 февраля 2024Мир

Германию предостерегли от втягивания в конфликт на Украине

Гагин: передав Киеву ракеты Taurus ФРГ станет участником конфликта на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал призывы немецких депутатов о поставках Киеву ракет дальнего действия Taurus, выступив с предостережением к Берлину. По его словам, передав Вооруженным силам Украины (ВСУ) соответствующие вооружения Германия станет одним из участников конфликта, сообщает РИА Новости.

«Это очередная попытка протащить поставку Taurus украинским террористам, такие попытки продолжаются уже около года», — заявил он.

Гагин подчеркнул, что сам канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает передачу ракет Киеву, но передал право депутатам своей партии добиваться принятия данной инициативы. Он добавил, что в том случае, если она будет одобрена, Германия станет участником конфликта на Украине, поскольку ВСУ не могут сами обслуживать данный вид ракет и им в любом случае понадобится помощь Берлина.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал ситуацию в зоне военных действий на Украине. Он заявил об усилении России на фронте и подчеркнул, что Вооруженные силы страны наращивают операции по всей линии зоны боевых действий.

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      Марина Совина
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