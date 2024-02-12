Известная российская журналистка рассказала о конфликте с Галкиным

Журналистка Жигалова заявила, что Галкин обиделся на нее из-за статьи

Известная российская журналистка и блогерша, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала о конфликте с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) из-за статьи о нем и певице Алле Пугачевой. Подробностями этой истории она поделилась в выпуске шоу «Откровенно с Татаркой» блогерши Лилии Абрамовой, известной как Tatarka FM. Запись их беседы доступна на YouTube.

Жигалова рассказала, как однажды во время работы в издании «Экспресс газета» сдала редакторам статью о Галкине и Пугачевой перед новогодними праздниками и улетела отдыхать. Во время отпуска журналистка узнала, что ее статью о певице и юмористе сильно изменили.

По словам журналистки, материал превратился в «исследование отношений Максима Галкина и Аллы Пугачевой». В частности, в измененной статье утверждалось, что их брак на самом деле был пиаром, хотя Жигалова не писала этого в оригинальной заметке.

«Тогда на меня, естественно, обиделись и Пугачева, и Галкин. Галкин там пытался то ли в суд подать, то ли потребовать какого-то опровержения», — добавила она. По словам Жигаловой, после случившегося она прекратила сотрудничество с «Экспресс газетой».

Ранее Жигаловой в шутку предложили взять интервью у президента США Джо Байдена в ответ на визит журналиста Такера Карлсона в Россию. Жигалова согласилась на предложение.