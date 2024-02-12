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15:14, 12 февраля 2024Культура

Канье Уэста обвинили в одержимости Тейлор Свифт

Поклонники Тейлор Свифт раскритиковали Канье Уэста из-за песни Carnival

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американского рэпера и дизайнера Канье Уэста раскритиковали поклонники певицы Тейлор Свифт, который посчитали, что артист одержим ей. Об этом пишет Page Six.

Причиной недовольства фанатов исполнительницы стало то, что рэпер упомянул ее имя в своем треке Carnival, который вошел в новый альбом Уэста под названием Vultures. «Я сделал шесть Тейлор Свифт», — гласит строчка из песни. При этом подчеркивается, что неизвестно, какой смысл несут в себе эти слова.

«Тейлор Свифт дважды была его целью, успешно справилась с этим и добилась успеха. Между тем, Канье чувствует необходимость упоминать ее каждый раз, когда ему нужно влияние и внимание», — написал один из поклонников певицы в соцсетях. «Это многое говорит о том, как он отчаянно хочет быть актуальным прямо сейчас», — добавил второй пользователь.

Ранее британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн обвинил Канье Уэста в нарушении авторских прав.

Это уже не первый конфликт с участием двух исполнителей — в 2009 году Уэст прервал благодарственную речь Свифт на церемонии MTV Video Music Awards, заявив, что награда должна была достаться Бейонсе. В 2016 году рэпер в оскорбительной форме упомянул певицу в треке Famous. Тогда за хип-хоп исполнителя вступилась его экс-супруга Ким Кардашьян.

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