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07:59, 12 февраля 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударах Су-25 по подразделениям ВСУ

МО: штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Штурмовики Су-25 нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, удар штурмовиков корректировали передовые авиационные наводчики. Для того чтобы ВСУ не выпустили ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов, экипажи штурмовиков выполнили маневр «змейка» с одновременным отстрелом ложных тепловых целей. Затем Су-25 вернулись на аэродром базирования.

Ранее штурмовики Су-25 поразили на донецком направлении опорные пункты и живую силу ВСУ с предельно малых высот.

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      Анастасия Шейкина
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