Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 12 февраля 2024Бывший СССР

Молдавский политик рассказал о страшном положении жителей страны

Молдавский политик Шор: жители страны находятся в страшном социальном положении

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Жители Молдавии находятся в страшном экономическом, социальном, инфраструктурном и демографическом положении. Об этом рассказал молдавский политик, председатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, передает РИА Новости.

«Проевропейские власти, которых тотально поддерживают западные страны, превратили Молдавию в тоталитарный режим. По сути, это полицейское государство в худшем выражении этого слова», — сказал он.

Шор сообщил, что реально действующую власть поддерживают 15 процентов населения, а молдаване живут на грани выживания. «В этой ситуации народ вынужден терпеть те издевательства и испытания, которые производит власть над своим собственным народом», — объяснил политик.

По его словам, последние три года западная пропаганда пыталась показать несостоятельность сотрудничества с Россией, но его партия стремится рассказать людям, что единственным выходом из коллапса может стать сотрудничество и дружба с историческим другом.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти страны не пытаются удержать людей и создать хорошие условия для них и их детей. «Президент Майя Санду радостно докладывает кураторам про свои шаги в Евросоюз, в действительности толкая Молдавию в демографическую пропасть», — написал Лунгу.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

      В Калининградской области отреагировали на слова Алиханова о Канте

      Рост поставок российского СПГ в страну НАТО объяснили

      В фильме «Летучий корабль» заменили выступивших против спецоперации артистов

      Россияне начнут массово пить дождевую воду

      Рэпер ST поддержал Владимира Путина

      Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

      В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

      Молдавский политик рассказал о страшном положении жителей страны

      В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше