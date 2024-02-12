Молдавский политик Шор: жители страны находятся в страшном социальном положении

Жители Молдавии находятся в страшном экономическом, социальном, инфраструктурном и демографическом положении. Об этом рассказал молдавский политик, председатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, передает РИА Новости.

«Проевропейские власти, которых тотально поддерживают западные страны, превратили Молдавию в тоталитарный режим. По сути, это полицейское государство в худшем выражении этого слова», — сказал он.

Шор сообщил, что реально действующую власть поддерживают 15 процентов населения, а молдаване живут на грани выживания. «В этой ситуации народ вынужден терпеть те издевательства и испытания, которые производит власть над своим собственным народом», — объяснил политик.

По его словам, последние три года западная пропаганда пыталась показать несостоятельность сотрудничества с Россией, но его партия стремится рассказать людям, что единственным выходом из коллапса может стать сотрудничество и дружба с историческим другом.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти страны не пытаются удержать людей и создать хорошие условия для них и их детей. «Президент Майя Санду радостно докладывает кураторам про свои шаги в Евросоюз, в действительности толкая Молдавию в демографическую пропасть», — написал Лунгу.