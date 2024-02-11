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12:29, 11 февраля 2024Бывший СССР

Молдавии предсказали демографическую пропасть

Лидер молдавской оппозиции Лунгу предсказал стране демографическую пропасть

Фото: Unsplash

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу предсказал стране демографическую пропасть. Как он отметил в публикации в своем Telegram-канале, к этому приведет политика нынешних властей страны.

«В Молдавии демографический коллапс. Власти не пытаются удержать людей, создать условия для них и их детей. Президент Майя Санду радостно докладывает кураторам про свои шаги в Евросоюз, в действительности толкая Молдавию в демографическую пропасть", - написал Лунгу.

Политик посетовал на то, что с 2014 года рождаемость снизилась почти на 34 процента. Более того, по его словам, в некоторых населенных пунктах ежегодно умирает больше человек, чем рождается, а до 40 процентов их жителей уезжают. В результате ежегодно страна лишается примерно 50 тысяч человек.

«Уже не приходится удивляться тому, что в некоторых селах за год рождается в лучшем случае один ребенок! Молодежь не хочет жить в селе, где нет никаких условий. Нет работы, закрываются школы, трудно с медициной, не говоря уже о досуге», — написал Лунгу.

Тем временем в МИД России заявили о превращении Молдавии в «антироссийский плацдарм». По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, молдавский народ не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики.

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      Олег Давыдов
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