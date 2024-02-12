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17:48, 12 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предложили отказаться от наступательных действий

На Украине предложили отказаться от наступательных действий и копить силы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно в этом году отказаться от наступательных действий и копить силы, мобилизовав как минимум 250 тысяч человек. Такое мнение высказал командир батальона «Волки да Винчи» Сергей Филимонов, его слова передает издание «Страна.ua»

«Понятно, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий. Мы должны выстраивать оборону, вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав. Надо мобилизовать как минимум 250 тысяч человек. Без этого мы просто воевать не сможем», — сообщил военный в эфире телеканала «1+1».

Также военный заявил, что воевать придется всем украинцам, иначе армия России может дойти до Польши.

«Если мы не остановим врага в Донецкой, Луганской, Запорожской областях, нам придется его останавливать в Днепропетровской, Киевской, Ровенской и так далее. (...) Может, и полякам достанется немного», — заявил Филимонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года.

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