В московском интернате при МГУ произошло массовое отравление детей

Mash: в столичном интернате при МГУ выявили 50 случаев кишечной инфекции у детей

В столичном интернате имени А.Н. Колмогорова при Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова выявили массовое отравление детей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, госпитализация потребовалась порядка 50 несовершеннолетним. Предварительный диагноз — «кишечная инфекция». Учащиеся пожаловались на одни и те же симптомы: тошнота, рвота, повышенная температура и расстройство кишечника. Как отметили в Роспотребнадзоре, дети могли отравиться школьной едой.

По сведениям Mash, специалисты ведомства забрали все продукты из столовой на экспертизу, а следователи начали работу с сотрудниками пищеблока для установления ответственных за поставку продуктов. Отмечается, что уже возбуждено уголовно дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В декабре 2023 года в Крыму восемь детей отравились в евпаторийском лагере «Юность». Причиной этому стала привезенная в лагерь вода для мытья посуды и пола. В результате персонал выдал детям активированный уголь, после чего им стало легче.