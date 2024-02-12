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22:18, 12 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные взяли в плен молодых киевлян в зоне СВО

Российские штурмовики взяли в плен пятерых молодых киевлян, что редкость для СВО

Фото: Globallookpress.com

Штурмовой отряд Вооруженных сил (ВС) России «Черная мамба» сообщил в своем Telegram-канале о редком пленении группы украинских бойцов.

Как уточнил источник, все шесть солдат, попавших в плен, военнослужащие нацгвардии родом из Киева. Пятеро из них в возрасте от 21 до 23 лет. Один из пленных был ранен, ему оказали помощь на месте.

Как указали российские военные, появление на передовой молодых киевлян очень нетипично для зоны специальной военной операции (СВО). В основном на боевые действия отправляют жителей провинции.

Ранее трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, сразу после высадки на берег бойцы ВСУ попали в плен к российским военным.

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      Марина Совина
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