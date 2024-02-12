Президент Аргентины назвал коммунистов душевнобольными

Президент Аргентины Милей назвал коммунизм психической проблемой и болезнью души

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал коммунизм психической проблемой и болезнью души, а государство — врагом. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Политик отметил, что с философской точки зрения он — анархо-капиталист и поэтому испытывает глубокое презрение к государству. По его словам, государство — это враг и преступное сообщество.

«Сначала я думал, что коммунизм — проблема природы, ментальной природы. Но потом я понял, что это нечто гораздо худшее, что это болезнь души», — сказал Милей.

Кроме того, аргентинский лидер, критиковавший ранее Папу Римского Франциска, извинился за свои прошлые высказывания и подарил ему аргентинские сладости во время частной аудиенции в Риме.