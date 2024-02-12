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18:31, 12 февраля 2024Мир

Критиковавший Папу Римского Милей попытался искупить вину сладостями

Президент Аргентины Милей извинился перед Папой Римским, подарив ему сладости

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей, критиковавший ранее Папу Римского Франциска, извинился за свои прошлые высказывания и подарил ему аргентинские сладости во время частной аудиенции в Риме. Об этом сообщает Infobae.

«Объятия и краткий обмен мнениями нарушили не только протоколы, но и атмосферу напряженности, которая присутствовала в преддверии встречи после резких заявлений тогдашнего депутата La Libertad Avanza [президента Милея] в адрес религиозного лидера, которого он несколько лет назад назвал "официальным представителем зла на Земле". Президент имел возможность извиниться», — говорится в сообщении.

В качестве подарка Хавьер Милей привез понтифику из Буэнос-Айреса лимонное печенье и традиционный десерт «дульсе де лече», а также копию исторических документов и открытку на память о первой аргентинской святой Марии Антонии де Пас и Фигероа, известной как «Мама Антула».

Ранее сообщалось, что президент Хавьер Милей направил официальное письмо Папе Римскому с приглашением посетить Аргентину.

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      Лина Пивоварова
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