Критиковавший Папу Римского Милей попытался искупить вину сладостями

Президент Аргентины Милей извинился перед Папой Римским, подарив ему сладости

Президент Аргентины Хавьер Милей, критиковавший ранее Папу Римского Франциска, извинился за свои прошлые высказывания и подарил ему аргентинские сладости во время частной аудиенции в Риме. Об этом сообщает Infobae.

«Объятия и краткий обмен мнениями нарушили не только протоколы, но и атмосферу напряженности, которая присутствовала в преддверии встречи после резких заявлений тогдашнего депутата La Libertad Avanza [президента Милея] в адрес религиозного лидера, которого он несколько лет назад назвал "официальным представителем зла на Земле". Президент имел возможность извиниться», — говорится в сообщении.

В качестве подарка Хавьер Милей привез понтифику из Буэнос-Айреса лимонное печенье и традиционный десерт «дульсе де лече», а также копию исторических документов и открытку на память о первой аргентинской святой Марии Антонии де Пас и Фигероа, известной как «Мама Антула».

Ранее сообщалось, что президент Хавьер Милей направил официальное письмо Папе Римскому с приглашением посетить Аргентину.