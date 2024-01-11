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19:11, 11 января 2024Мир

Критиковавший Папу Римского президент Аргентины пригласил его в страну

Clarin: критиковавший Папу Франциска Милей пригласил понтифика в Аргентину
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо Папе Римскому Франциску с приглашением посетить страну, хотя ранее критиковал его. Об этом сообщает Clarin.

«Президент Хавьер Милей направил письмо Папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину», — говорится в публикации.

В послании сообщается, что поездка понтифика принесет умиротворение и братство всем аргентинцам, стремящимся преодолеть разногласия и конфронтацию.

Как отмечает издание, ранее Милей называл Папу Римского «представителем всего самого вредного на Земле», а советник аргентинского лидера Альберто Бенегас Линч предлагал разорвать отношения с Ватиканом.

Ранее правительство Милея призвало Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. По мнению аргентинских властей, Лондон совершил «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву.

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      Дарья Балацкая
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