Критиковавший Папу Римского президент Аргентины пригласил его в страну

Clarin: критиковавший Папу Франциска Милей пригласил понтифика в Аргентину

Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо Папе Римскому Франциску с приглашением посетить страну, хотя ранее критиковал его. Об этом сообщает Clarin.

«Президент Хавьер Милей направил письмо Папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину», — говорится в публикации.

В послании сообщается, что поездка понтифика принесет умиротворение и братство всем аргентинцам, стремящимся преодолеть разногласия и конфронтацию.

Как отмечает издание, ранее Милей называл Папу Римского «представителем всего самого вредного на Земле», а советник аргентинского лидера Альберто Бенегас Линч предлагал разорвать отношения с Ватиканом.

Ранее правительство Милея призвало Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. По мнению аргентинских властей, Лондон совершил «силовой акт в мирное время», который противоречил международному праву.