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01:11, 12 февраля 2024Мир

Президент ЦАР направился в Москву

Президент ЦАР Туадера направился в Москву на форум по борьбе с неоколониализмом
Фостен-Арканж Туадера

Фостен-Арканж Туадера. Фото: ТАСС / Reuters

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом сообщает посольство России в Банги в Telegram-канале.

Главу республики проводил в воскресенье, 11 февраля, в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Ранее сообщалось, что Россия и ЦАР задумались о создании военной базы на территории республики. В российском диппредставительстве отметили, что данный вопрос обсуждается по линии минобороны двух стран. В частности, выбирается место будущего размещения российских военнослужащих. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сроки прибытия российского контингента и его численность окончательно не определены.

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      Марина Совина
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