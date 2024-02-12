Президент ЦАР направился в Москву

Президент ЦАР Туадера направился в Москву на форум по борьбе с неоколониализмом

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом сообщает посольство России в Банги в Telegram-канале.

Главу республики проводил в воскресенье, 11 февраля, в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Ранее сообщалось, что Россия и ЦАР задумались о создании военной базы на территории республики. В российском диппредставительстве отметили, что данный вопрос обсуждается по линии минобороны двух стран. В частности, выбирается место будущего размещения российских военнослужащих. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сроки прибытия российского контингента и его численность окончательно не определены.