Россия и ЦАР задумались о создании военной базы

Посольство РФ: Россия и ЦАР обсуждают вопрос создания военной базы

Россия и Центральноафриканская Республика задумались о создании военной базы на территории ЦАР. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР.

В российском диппредставительстве отметили, что данный вопрос обсуждается по линии минобороны двух стран. В частности, выбирается место будущего размещения российских военнослужащих. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сроки прибытия контингента РФ и его численность окончательно не определены.

Ранее глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила о желании страны расширить сотрудничество со странами БРИКС с целью получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР. По ее словам, Банги также начал обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов.