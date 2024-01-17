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23:14, 17 января 2024Мир

Россия и ЦАР задумались о создании военной базы

Посольство РФ: Россия и ЦАР обсуждают вопрос создания военной базы

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

Россия и Центральноафриканская Республика задумались о создании военной базы на территории ЦАР. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в ЦАР.

В российском диппредставительстве отметили, что данный вопрос обсуждается по линии минобороны двух стран. В частности, выбирается место будущего размещения российских военнослужащих. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сроки прибытия контингента РФ и его численность окончательно не определены.

Ранее глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила о желании страны расширить сотрудничество со странами БРИКС с целью получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР. По ее словам, Банги также начал обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов.

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      Марина Совина
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