Раскрыты детали отношений Ким Кардашьян с новым возлюбленным

Анонимный инсайдер раскрыл детали отношений американской телезвезды Ким Кардашьян с новым возлюбленным. Об этом пишет издание People.

Выяснилось, что 43-летняя предпринимательница появилась на вечеринке, которая была организована в рамках соревнований Супербоул (Super Bowl), вместе с 31-летним игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Присутствующим гостям показалось, что они были вместе.

«Они тусовались с Хлоей Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джастином Бибером и Хейли. Они прекрасно проводили время», — отметили собеседники издания.

Ранее инсайдеры также рассказали подробности о романе Ким Кардашьян с Оделлом Бекхэмом-младшим. Тогда они объяснили, что отношения между звездами стали серьезными.

