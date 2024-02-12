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18:12, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин дал другу порулить катером и лишил его жизни

Подмосковный суд вынес приговор владельцу катера, давшему другу порулить судном

Фото: Paul Byrne / Unsplash

Подмосковный суд вынес приговор владельцу маломерного катера «Финспорт», дав ему пять лет лишения свободы условно. Об этом сообщает «МК».

Осужденному также на три года запретили управлять маломерными судами. Свою вину мужчина признал.

По информации издания, в конце июня 2023 года двое мужчин решили порыбачить с катера на Рузском водохранилище. В какой-то момент осужденный дал своему другу, у которого не было опыта управления катерами, порулить судном, а сам стал прокладывать на телефоне маршрут. В результате 49-летний рулевой врезался в самодельный пирс, ударился и лишился жизни.

Уточняется, что владелец катера не оставил семью погибшего. Он оплатил все кредиты товарища и выделил полмиллиона рублей на учебу его детям.

Ранее в одной из бухт Владивостока российская туристка случайно спасла выпавшего из лодки россиянина и его семилетнего сына.

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