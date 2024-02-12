Россиянин захотел сбыть более 60 свертков с наркотиками в разные регионы страны

В Кировской области полиция задержала мужчину за попытку сбыть наркотики

В Кировской области полиция задержала 50-летнего мужчину, который перевозил через регион более 60 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России.

В отношении пытавшегося сбыть запрещенные вещества наркокурьера возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Вес свертков, которые находились в машине обвиняемого, оценили примерно в 8,7 килограмма. Позднее силовики нашли в лесу 13 оборудованных злоумышленником тайников с аналогичным содержимым. По версии полиции, мужчина, работая на нелегальный интернет-магазин, забирал из схронов в Подмосковье крупные партии наркотиков, фасовал и раскладывал по тайникам на территории различных регионов страны.

Момент задержания наркокурьера попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как задержанный лежит на земле около своей машины. Далее на видео показана сумка с пряжей, в которой фигурант прятал запрещенные вещества.

Ранее в Иванове сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию, оборудованную в гараже, и задержали ее хозяина.