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20:42, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поругался с женой и выстрелил в нее из карабина

В Красногорске мужчина поссорился с женой и выстрелил в нее из карабина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области задержали 53-летнего россиянина, выстрелившего в жену из карабина. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в Красногорске работавший инженером мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался в женой, которой не понравилось, что супруг употребил алкоголь перед рабочей неделей. В результате ссоры мужчина открыл сейф с оружием, достал карабин «Сайга-МК», после чего выстрелил в супругу, однако, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, промахнулся. Женщина вызвала полицию.

5 февраля сообщалось, что в Удмуртии задержали 34-летнего мужчину, обвиняемого в расправе над супругой.

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      Владимир Седов
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