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20:22, 5 февраля 2024Силовые структуры

Ревнивый россиянин забил супругу деревянным предметом

В Удмуртии задержали мужчину, забившего из ревности жену

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Удмуртской Республике задержали 34-летнего мужчину, обвиняемого в расправе над супругой. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 февраля обвиняемый устроил застолье со своей 33-летней женой. В ходе распития алкоголя между супругами произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта ревнивый мужчина напал на жену и принялся избивать ее кулаками, ногами и деревянным предметом. В результате супруга получила не совместимые с жизнью травмы.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены медицинская, биологическая и криминалистическая судебные экспертизы.

1 февраля сообщалось, что в Московской области россиянину дали срок за расправу над сожительницей и покушение на знакомую.

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      Владимир Седов
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