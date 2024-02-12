Второклассник оказался за штурвалом российского пассажирского самолета

В ЯНАО пилоты самолета Bombardier посадили за штурвал второклассника

В Ямало-Ненецком автономном округе второклассник Федор К. оказался за штурвалом пассажирского самолета Bombardier CRJ-200. Об этом сообщается в сообществе аэропорта города Новый Уренгой в социальной сети «ВКонтакте».

В кабину самолета школьника пустили сами пилоты — так они помогли ребенку исполнить мечту. «В сопровождении пилотов (...) школьник поднялся на борт. Командир воздушного судна предложил мальчику занять главное кресло у штурвала», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что Федор мечтал стать пилотом и после экскурсии в кабину пилота его желание лишь укрепилось.

«Множество приборов, кнопок и разноцветных огоньков — о них так много читал Федор, а тут выдалась возможность все это увидеть и потрогать», — описали эмоции ребенка представители воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным студент ямальского колледжа заявил, что хотел бы покрасить машину главы государства, а после объяснил свое желание.