69-я параллель
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17:23, 22 декабря 202369-я параллель

Вызвавшийся покрасить машину Путина студент объяснил свое предложение

Захотевший покрасить авто Путина студент Парусимов объяснил предложение нервами
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Вызвавшийся покрасить машину президента России Владимира Путина студент из Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Парусимов объяснил свое предложение нервозностью, царившей среди участников встречи. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Ямал 1».

По словам студента, участвовавшего во встрече главы государства с победителями всероссийского конкурса по профессиональному мастерству, ему захотелось сделать так, чтобы его товарищи перестали нервничать, и именно поэтому он сделал президенту такое предложение.

«Обстановка была напряженная, ребята волновались, и я решил разбавить эту атмосферу. (Но) мне действительно очень интересно покрасить машину президента», — заявил молодой человек. Он отметил, что сохранил бы автомобилю Путина черный цвет, но дополнил бы внешний вид машины серебряным гербом России.

«На свету он должен очень красиво переливаться», — предположил студент, победивший в номинации «Окраска автомобиля».

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с победителями и наставниками чемпионата «Профессионалы» Владимир Путин в шутку пообещал, что поработает над одним качеством.

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